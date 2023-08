Mobile Suit Gundam: arrivano le scarpe da ginnastica Made in Japan!

Per i fan di Gundam e del classico anime del 1985, Mobile Suit Zeta Gundam , il negozio ufficiale della Bandai Namco P-Bandai sta vendendo delle scarpe da ginnastica proprio a tema dell'amata serie, realizzate dal famoso marchio giapponese di scarpe fatte a mano SpingleMove.

Sono sneakers mid-cut con elastico laterale, parte superiore in pelle e suola in gomma vulcanizzata e ogni paio di scarpe è realizzato interamente in Giappone. Sono disponibili in tre diversi design con diversi mobile suit dell'anime in combinazioni di colori retrò.

Il primo paio, ad esempio, è basato sullo Zeta Gundam e ha lo sfondo blu con “Zeta Gundam”, il logo dell'Anti-Earth Union Group, e la testa del Gundam stampata in arancione e azzurro. La parte superiore della scarpa e il tallone sono in blu reale e i lacci delle scarpe sono bianchi, che si abbinano al lato elastico bianco e alla suola a strisce grigie e bianche.

Il secondo è progettato secondo il modello Gundam Mk-II Titans. Ha una base viola con i simboli MK-II Titans e la sagoma della testa del mobile suit in rosso e grigio scuro. Questo ha la maggior varietà di colori, con linguetta blu e parte superiore nera, tenuti insieme da lacci neri e una suola viola abbinata. Anche il lato elastico e il tallone sono neri.

Il design finale è basato sull'Hyaku Shiki ed è oro, nero e blu navy proprio come il mobile suit stesso. L'area modellata è di un bel colore oro metallizzato, con il nome Hyaku Shiki in giapponese e il logo dell'Anti-Earth Union Group stampato in nero. L'elastico laterale e il tallone sono blu navy per abbinarsi alla suola in gomma blu e grigia. La parte superiore e la linguetta sono di una tonalità dorata diversa dalla parte principale della scarpa e accentuate da lacci neri.

Ogni paio è ora disponibile per 30.800 yen (200 euro circa) presso Strict-G , il negozio di abbigliamento Gundam designato da P-Bandai, a Odaiba, Tokyo; Tokio Soramachi; Neopasa Shizuoka; e Taga SA nella prefettura di Shiga. Puoi anche ordinarlo online tramite il negozio online P-Bandai Strict-G fino al 3 settembre, ma le scorte sono limitate, quindi potrebbero essere già esaurite. Le scarpe acquistate online verranno spedite a settembre.