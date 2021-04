Mobile Suit Gundam al centro di un diverente siparietto, l'errore di Netflix è virale

Ormai deciso a puntare sul mondo degli anime, Netflix ha annunciato la produzione di un live action basato su una delle opere più influenti in Giappone, Mobile Suit Gundam. A quanto pare, però, il colosso dello streaming ha commesso un errore "imperdonabile" per i fan.

Per gli appassionati di Mobile Suit Gundam il 2021 sarà un anno eccezionale. Il regista di Gundam ha dichiarato guerra alle pellicole di Neon Genesis Evangelion e Demon Slayer, e oltre al suddetto live action arriveranno anche due nuovi film d'animazione, di cui uno rivisiterà la storia originale.

A catturare maggiormente l'attenzione della community, però, è proprio il live action in collaborazione con Netflix. Tuttavia, nel promuovere questo e altri progetti in arrivo, la piattaforma streaming ha commesso un clamoroso refuso che ha catturato l'attenzione del web, tanto da diventare virale.

La pagina Twitter Netflix Geeked ha condiviso un'immagine in cui sono elencati tutti i nuovi progetti "geek" in arrivo sul catalogo Netflix. Tra di essi, c'è un misterioso Gundum, ovvero Mobile Suit Gundam. L'errore non è certamente passato inosservato, tanto che in seguito la pagina ha dovuto correggere il tiro con il gioco di parole "Gundammit", che potremmo tradurre con un "Gundannazione".

Cosa ne pensate di questa divertente svista? Sul web nulla può essere lasciato al caso! Nel frattempo, l'iconico Gundam RX-78-2 difende il Pianeta Terra in queste statue d'oro massiccio.