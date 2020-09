Mobile Suit Gundam: l'enorme robot si muove davvero, il video lascia senza fiato

Il Giappone è una terra particolare. Spesso le sue creazioni si limitano a merchandising di dubbio gusto, altre volte invece si rendono protagonisti di scelte clamorose. Dopo mesi di lavoro, la riproduzione 1:1 del Gundam RX78-2 di Yokohama è stata completata ed era pronta a muoversi in questi giorni.

La dimostrazione del movimento del Gundam è stata poi caricata ovunque, e abbiamo quindi modo di mostrarvi un video di un minuto e mezzo che potete osservare in alto. Dapprima l'enorme robot fa qualche passo, dopodiché si inginocchia e si rialza. Poi inizia a guardarsi le dita e a muoverle, mentre questi vengono accompagnato anche da leggeri movimenti della testa e quindi degli occhi, quasi come se stesse ammirando le sue capacità.

Il video ha lasciato a bocca aperta tanti fan di Mobile Suit Gundam, che però non potranno far altro che vederlo in via digitale per tanto tempo. Il parco a tema Gundam in cui doveva essere installato il robot è infatti rinviato a tempo indeterminato a causa della pandemia da Coronavirus. Sicuramente seguiranno altri aggiustamenti e modifiche, mentre nel video si intravedono anche scene relative alla manutenzione del Gundam.

Questo sarà il primo passo per rendere i Gundam reali e utilizzabili? Intanto hanno fatto scalpore i Gunpla ispirati a Sailor Moon.