Mobile Suit Gundam: un gatto viene immortalato in un cosplay di Char

La serie Mobile Suit Gundam ha costruito la propria popolarità nel corso degli anni, attraverso sempre differenti iterazioni di un franchise che impattato enormemente nella cultura giapponese. Anche i gatti sembrano essere stati rapiti dal fascino dei mecha, come dimostra questo tenero cosplay.

Un fan giapponese della serie ha infatti postato sul suo profilo Twitter una foto del suo gatto, mentre indossa il caso di Char, uno dei personaggi più popolari Gundam. Il risultato è davvero ilare. Il gatto, oltre ad essere dotato di questo accessorio, è immortalato in un'espressione davvero simpatica, come se fosse al corrente della situazione e stesse recitando la parte.

Char è comparso nella serie animata Mobile Suit Gundam, ma lo abbiamo visto anche nel recente OVA Mobile Suit Gundam: The Origin, all'interno del quale vengono svelati i retroscena sulla sua persona e su come sia diventato il personaggio che tutti conosciamo. Char ha camminato su una sottile linea che lo divideva tra l'essere un eroe o un'antagonista, ma alla fine il destino ha scelto per lui, morendo per proteggere gli ideali del Principato di Zeon.

La serie di Mobile Suit Gundam: Origin è iniziata come una serie di OVA nel 2015, per poi successivamente ricevere 13 episodi speciali. Di recente è stata annunciata una collezione ufficiale di Sneaker dedicata ai Gundam, ma non perdetevi neppure le parole del creatore della serie, il quale si è pronunciato riguardo alla sua rivalità con il regista giapponese Hayao Miyazaki.

Che ne pensate di questo gatto? Provereste anche voi a fare una cosa del genere?