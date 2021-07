Mobile Suit Gundam Hataway: la pellicola sempre più vicina ai 2 miliardi di yen incassati

Mobile Suit Gundam Hathaway, prima pellicola della trilogia basata sugli omonimi romanzi scritti dal creatore e regista Yoshiyuki Tomino tra il 1989 e il 1990, ha sbaragliato diversi record registrati in precedenza e inerenti all'intera serie, riuscendo dopo ben 33 anni a superare il miliardo di yen di incassi, vendendo oltre 900mila biglietti.

Solo durante il primo giorno il film aveva già incassato 190 milioni di yen, e nei successivi 38 giorni il successo della pellicola ha continuato a crescere in maniera esponenziale, portando al cinema appassionati di diverse generazioni, fino ad arrivare all'ultimo weekend, nel corso del quale sono stati aggiunti alla già astronomica cifra altri 47 milioni di yen. Un crescendo che sta rapidamente avvicinando Mobile Suit Gundam Hathaway a Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space, arrivato a quota 2.3 miliardi di yen in totale.

Considerato il particolare periodo storico in cui viviamo, che ha costretto lo studio Sunrise a rinviare per ben tre volte l'uscita nelle sale, e la distribuzione attraverso piattaforme e servizi di streaming online nei paesi fuori dal Sol Levante, è sorprendente quanto seguito abbia ricevuto l'intricata storia di Hathaway Noa, entrato a far parte dell'organizzazione terroristica denominata Mafty.

Ricordiamo che Mobile Suit Gundam Hathaway è disponibile su Netflix con il doppiaggio italiano.