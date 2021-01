Mobile Suit Gundam Hathaway debutterà il 7 maggio, online il nuovo trailer del film

Inizialmente previsto per lo scorso luglio, il film Mobile Suit Gundam: Hathaway ha finalmente una data di uscita ufficiale nei cinema giapponesi, e si è recentemente mostrato in un breve teaser trailer con i sottotitoli in inglese. La pellicola debutterà il prossimo 7 maggio, e sarà la prima della trilogia che adatterà la serie di romanzi Gundam: Hathaway.

Shukou Murase (Ergo Proxy, Gangsta., Witch Hunter Robin, Genocidal Organ) dirigerà la trilogia completa di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, mentre Yasuyuki Mutou (Basilisk, Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096, Deadman Wonderland) curerà la sceneggiatura. Pablo Uchida, Naoyuki Onda e Shigeki Kuhara, invece, hanno ricevuto il compito di adattare il character design originale di Haruhiko Mikimoto, mentre Hiroyuki Sawano (L'Attacco dei Giganti, Mobile Suit Gundam Narrative, Mobile Suit Gundam UC) compone la colonna sonora.

La trilogia di romanzi da cui è tratto il film è stata realizzata da Yoshiyuki Tomino, e pubblicata in Giappone dal febbraio 1989 al maggio del 1990. Il film fa parte del progetto "UC NexT 0100” con cui Studio Sunrise ha intenzione di espandere la timeline dell’Universal Centuary, ed è il secondo dopo film d’animazione del 2019 Mobile Suit Gundam Narrative.

