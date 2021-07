Mobile Suit Gundam: Hathaway, il film è disponibile su Netflix con il doppiaggio italiano

A soli due mesi dalla distribuzione nei cinema giapponesi, Mobile Suit Gundam: Hathaway è approdato su Netflix, dove è disponibile da questo momento anche con il doppiaggio italiano. La pellicola è la prima di una nuova trilogia tratta dalla serie di romanzi Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash di Yoshiyuki Tomino, ed ha registrato ottimi incassi in patria.

Per chi non fosse ferrato, ricordiamo che la trilogia di romanzi da cui è tratto il film è stata pubblicata da febbraio 1989 al maggio 1990, ed ha riscosso un grande successo in Giappone. Il film fa parte del progetto "UC NexT 0100” con cui Studio Sunrise ha intenzione di espandere la timeline dell’Universal Centuary, e tempo fa lo scrittore Yoshiyuki Tomino aveva persino affermato che con questo film avrebbe schiacciato Demon Slayer ed Evangelion.

Nonostante gli incassi non abbiano raggiunto le straordinarie cifre registrate da Ufotable e Khara, la qualità del film rimane innegabilmente alta, e il fatto che la pellicola sia stata l'unica del franchise a superare il miliardo di yen in oltre trent'anni ne è la riprova. Il lungometraggio al momento siede su un totale di 1,35 miliardi di yen (10,2 milioni di euro) incassati in circa due mesi, non male considerando che l'edizione home video è stata distribuita nel corso della prima settimana di proiezione.

E voi cosa ne pensate? Recupererete Mobile Suit Gundam: Hathaway su Netflix? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui foste ancora indecisi, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo trailer ufficiale del film anime.