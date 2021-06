Mobile Suit Gundam Hathaway: il primo film della trilogia arriva presto su Netflix Italia

Mobile Suit Gundam: Hathaway, il primo film della trilogia cinematografica tratta dalla serie di romanzi Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash di Yoshiyuki Tomino, debutterà nei cinema giapponesi domani, 11 giugno 2021, e a quanto pare arriverà molto presto anche su Netflix.

In occasione della Netflix Geek Week, il sito streaming ha annunciato l'acquisizione dei diritti e pubblicato un nuovo trailer con i sottotitoli in inglese. Il film, inizialmente previsto per luglio 2020 e successivamente per maggio 2021, è finalmente prossimo all'uscita nei cinema giapponesi, e fortunatamente non dovremo attendere molto prima di vederlo anche in Italia.

Nel caso in cui non foste ferrati sul tema, vi ricordiamo che la trilogia di romanzi da cui è tratto il film è stata pubblicata da febbraio 1989 al maggio 1990, ed ha riscosso un grande successo in Giappone. Il film fa parte del progetto "UC NexT 0100” con cui Studio Sunrise ha intenzione di espandere la timeline dell’Universal Centuary, e lo scrittore Yoshiyuki Tomino ha affermato che con questo film schiaccerà Demon Slayer ed Evangelion.

E voi cosa ne pensate? State aspettando questa pellicola? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che nelle ultime ore Netflix ha annunciato tre nuovi anime originali, quindi non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!