Mobile Suit Gundam Hathaway la pellicola è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi

Mobile Suit Gundam, storica serie del genere mecha che ha compiuto ben 42 anni dalla prima pubblicazione lo scorso 7 aprile, è stata al centro di numerose discussioni ultimamente, dovute all'annuncio di un adattamento live action dell'anime originale, ma molti degli appassionati aspettano il film Hathaway, nuovamente rinviato.

L'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di ieri e ha colpito la community ancora una volta. La pellicola, inizialmente prevista per il 23 giugno 2020 ha subito dei pesanti rallentamenti dal punto di vista produttivo e distributivo, ed ha subito prima un rinvio al 7 maggio 2021, successivamente al 21 dello stesso mese, per poi appunto essere rimandata a data da destinarsi. La causa è da legarsi al nuovo stato d'emergenza indetto dal governo giapponese per contenere la diffusione del COVID-19.

A riportare l'annuncio è stato l'utente @GundamArt nel post che trovate in fondo alla pagina. Naturalmente sia per il rispetto delle norme vigenti, sia per evitare possibili perdite al botteghino, il team dietro Mobile Suit Gundam: Hathaway, primo della trilogia cinematografica ad opera dello studio Sunrise e basata sulle tre light novel scritte da Yoshiyuki Tomino tra il 1989 e il 1990, ha deciso di rinviare l'uscita nelle sale ad una data che probabilmente verrà definita una volta terminato lo stato d'emergenza.

