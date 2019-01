Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, diffuso il primo trailer sottotitolato in inglese

Per la gioia dei fan del leggendario mecha giapponese, il portale Gundam.info ha recentemente diffuso in rete il trailer sottotitolato in inglese della trilogia cinematografica intitolata Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, rivelando lo staff che prenderà parte al progetto.

Stando a quanto svelato dal trailer visionabile in chiosa all’articolo, sarà Shukou Murase (Ergo Proxy, Gangsta., Witch Hunter Robin, Genocidal Organ) a dirigere la trilogia di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, mentre Yasuyuki Mutou (Basilisk, Mobile Suit Gundam Unicorn RE:0096, Deadman Wonderland) ne curerà la sceneggiatura. Pablo Uchida, Naoyuki Onda e Shigeki Kuhara, invece, hanno ricevuto il compito di adattare il character design originale di Haruhiko Mikimoto, mentre Hiroyuki Sawano (L'Attacco dei Giganti, Mobile Suit Gundam Narrative, Mobile Suit Gundam UC) ne comporrà la colonna sonora.

Basata sugli omonimi romanzi di Yoshiyuki Tomino, la trilogia è il secondo progetto d’animazione facente parte del cosiddetto "UC NexT 0100 Project” con sui Sunrise ha intenzione di espandere la timeline dell’Universal Centuary. Il primo progetto è stato infatti il film d’animazione intitolato Mobile Suit Gundam Narrative (anche noto come Kidō Senshi Gundam NT), proiettato in Giappone dallo scorso 30 novembre e in dirittura d’arrivo nelle sale statunitensi.

Sfortunatamente non conosciamo ancora le date di pubblicazione dei suddetti film cinematografici, ma Sunsrise ha rivelato di voler sdogare un film del franchise ogni anno o due circa. E voi, cosa ne pensate di questo promettente progetto?