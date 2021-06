Mobile Suit Gundam: Hathaway, trailer ricco d'azione per l'opera di Sunrise

Gli incassi di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash hanno raggiunto la cifra di un miliardo di yen: in attesa dell'uscita in Italia vi segnaliamo un nuovo trailer dedicato al lungometraggio dello studio Sunrise.

In calce alla notizia trovate il tweet dell'account ufficiale di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, che in Occidente si intitolerà solo Hathaway, che ha condiviso con i numerosi fan della saga un nuovo filmato dedicato al film. Il video ci permette di vedere alcune scene del lungometraggio ispirato alla serie di light novel scritte nel 1989 da Yoshiyuki Tomino e ambientate nell'universo principale dei Gundam. Come sapete, in Giappone il nuovo film è già disponibile per la visione, mentre in Italia farà parte del catalogo di Netflix e sarà aggiunto a partire dal prossimo primo luglio. Il tweet di @gundam_hathaway ha riscosso un notevole successo, ricevendo in poco tempo oltre 11 mila Mi Piace e numerose condivisioni da parte degli appassionati di tutto il mondo dell'opera.

Manca quindi pochissimo all'uscita occidentale della pellicola, che nel frattempo ha riscosso un notevole successo in Giappone, segno del grande apprezzamento dei fan nei confronti della nuova storia scritta dall'autore dei Gundam. Per concludere vi segnaliamo questo trailer di Mobile Suit Gundam: Hathaway sottotitolato in inglese.