Mobile Suit Gundam: l'iconico RX-78-2 difende la Terra in questa statua d'oro massiccio

Uno dei franchise più solidi in Giappone è quello di Mobile Suit Gundam, opera in cui giganteschi robottoni spaziali combattono per difendere l'umanità. Se sognate di visitare l'enorme Mobile Suit di Yokohama, potreste anche "accontentarvi" di questa statua d'oro massiccio.

Sebbene in Italia abbia ormai perso mordente, agli inizi degli anni 2000 anche nel Bel Paese qualsiasi ragazzino sognava di salire a bordo e pilotare un Mobile Suit. Anche grazie alla straordinaria sigla d'apertura realizzata da Giorgio Vanni per le reti Mediaset, la serie animata di Mobile Suit Gundam era un appuntamento fisso per tutti i giovani spettatori.

Se intendete commemorare quei giorni, potreste valutare l'acquisto di questa spettacolare statua da collezione in scala 1:100 realizzata in oro massiccio da U-Works. La figure, che rappresenta il leggendario Gundam RX-78-2 mentre utilizza il fucile Beam Rifle, è alta circa 180 millimetri ed è costruita con 1000 grammi d'oro 24 carati. Di questo straordinario pezzo verranno realizzati unicamente venti unità che saranno vendute a un prezzo di 26,4 milioni di yen, ossia oltre duecento mila euro.

Ma non solo, U-Works ha realizzato altre due sfarzose statue per la stessa linea. La seconda rappresenta l'RX-78-2 accovacciato con la spada laser in pugno, come a indicare che ha appena tagliato in due un avversario. Il prezzo per quest'opera, alta 100 millimetri e realizzata con 140 grammi d'oro 24 carati, è di 3,96 milioni di yen.

L'ultima statua, invece, rappresenta il Char's Custom Zaku II. Alta 175 millimetri e realizzata con 1000 grammi d'oro 24 carati, viene venduta a un prezzo di 26,4 milioni di yen, tasse incluse. Le tre figure saranno disponibili all'acquisto a partire dal 20 aprile su un apposito sito web.



