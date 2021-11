Mobile Suit Gundam diventa un live-action! Il progetto Netflix presentato da concept art

A grande sorpresa, nel corso del Netflix Festival Japan 2021 è stato presentato al mondo il lungometraggio live-action di Mobile Suit Gundam. Scopriamo i primi dettagli su questo succulento progetto, annunciato attraverso una concept art che ha mandato il fandom in delirio.

Grande protagonista della manifestazione Netflix, in cui sono stati presentati decine di nuovi anime in arrivo sul catalogo, è stato il live-action di Mobile Suit Gundam. A dirigere questo progetto saranno Mary Parent, Cale Boyter, che ha già lavorato al film Pokémon Detective Pikachu, e Naohiroshi Ogata, trio che lavorerà per gli studi Sunrise e Legendary Pictures.

Stando a quanto emerso, l'idea di una pellicola live-action basata sul franchise ha cominciato a prendere vita quando in Pacific Rim: Uprising il Gundam Unicorn ha fatto un cameo. Da quel momento, tra Sunrise e Legendary Pictures sono cominciati i colloqui per un eventuale adattamento cinematografico, un progetto che ora prenderà forma grazie a Netflix.

Del film live-action Mobile Suit Gundam al momento non è ancora stato diffuso alcun trailer o frame ufficiale, se non una splendida concept art che potete ammirare in calce all'articolo. Il produttore esecutivo e regista è Jordan Vogt-Roberts, responsabile di Kong: Skull Island, mentre la sceneggiatura è affidata all'autore di fumetti Brian K. Vaughan.

Cosa ne pensate di questo adattamento cinematografico? Per una buona notizia, ne arriva un'altra pessima. Nel 2022 chiuderanno i cinque Gundam Café presenti sul territorio giapponese. Vi lasciamo infine all'annuncio della serie anime Gundam: The Witch From Mercury.