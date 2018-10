Mobile Suit Gundam NT: ecco il nuovo trailer ufficiale del film!

Grazie al profilo Twitter ufficiale di Mobile Suit Gundam NT possiamo prendere visione del secondo trailer dedicato alla pellicola in arrivo quest'inverno. Il filmato non solo presenta una varietà di nuove immagini inedite, ma ci informa anche su quale sia la theme song e sui suoi autori: si tratta di "Narrative" di Sawano Hiroyuki e LiSA.

Oggi si è tenuto in Giappone un evento, intitolato “Prelude to Narrative”, dedicato al nuovo lungometraggio della serie Gundam, e cioè Mobile Suit Gundam NT. Durante l'evento è stato mostrato un nuovo trailer della pellicola, il secondo per la precisione, poi pubblicato online tramite il profilo Twitter ufficiale del lungometraggio.

I fan possono vedere, grazie al filmato inedito, molte sequenze del film ancora sconosciute, che ci mostrano, dopo una sequenza iniziale di totale distruzione, il Narrative e il Phenex impegnati in alcune concitate scene d'azione, accompagnati da diversi dialoghi e confronti dal tono drammatico. L'evento ha anche rivelato il titolo e gli autori della theme song della pellicola, che ora sappiamo essere "Narrative", nata dalla collaborazione degli artisti noti come Sawano Hiroyuki e LiSA.

Date un'occhiata al trailer e diteci cosa pensate di questo Mobile Suit Gundam NT, che ricordiamo avere una distribuzione prevista per il il 30 Novembre 2018 nelle sale giapponesi. Ecco la sinossi ufficiale:

"U.C. 0097. L’anno in cui lo scrigno di Laplace è stato aperto. Nonostante la rivelazioni sull’esistenza dei New Type e i diritti che gli spettano, il mondo non è cambiato. Dopo la sconfitta dei reduci di Neo Zeon, noti come Le Maniche, l’evento noto come Incidente di Laplace è giunto alla sua conclusione.

Nella battaglia finale i due Mobile Suit in modalità full psycho frame hanno mostrato una potenza che va oltre l’umana immaginazione. La minaccia dell’Unicorno Bianco e il Leone Nero sono state celate all’opinione pubblica, e la loro esistenza cancellata dalla storia.

Ma ora il Gundam Unicorn 03, sparito due anni prima in circostanze misteriose, è ricomparso nuovamente e vaga nello spazio. Il suo nome è Phenex, l’immortale uccello dorato."