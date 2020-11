Mobile Suit Gundam: la nuova serie animata in uscita nel 2021

Il franchise di Mobile Suit Gundam è stato colpito duramente dall’epidemia di COVID. L’uscita del film Hathaway’s Flash è stata rimandata insieme all’evento riguardante Gundam Satellite, questo però non ha fermato l’uscita di una nuova serie animata che arriverà il prossimo anno!

La nuova serie SD Gundam Heroes sarà mbientata nello strano universo di “Gundam Heroes”, dove i robot funzionano senza pilota, la serie di certo è una delle più strane del mondo di Gundam. Uno dei più grandi punti di forza del franchise di Gundam è l’abilità di trasformare i propri robot in veri e propri universi narrativi, raccontando storie di mondi completamente diversi tra loro.

Infatti, non ci è ancora chiaro di cosa parlerà la nuova serie SD Gundam World, per il momento sappiamo solo che i mecha non hanno un pilota e che lo stile è molto più cartoonesco per i suoi protagonisti. Sull’account ufficiale di SD Gundam World è stato pubblicato l’annuncio dell’uscita della nuova serie nel 2021, e dalla key art vediamo che lo stile di questo anime è completamente diverso dalle precedenti.

La descrizione ufficiale di SD Gundam World Heroes dice: “L’equilibrio del mondo è mantenuto dagli eroi. Improvvisamente, una meteora rossa cade su un mondo chiamato Neo World e Wukong Impulse Gundam appare nel punto di impatto. Da quell’incidente, il caos si diffonde in tutti gli altri mondi uno dopo l’altro. Nel frattempo, Zhuge Liang Freedom Gundam scopre grazie all’astrologia dell’arrivo di un disastro imminente. Lui e il suo amico Liu Bei Unicorn Gundam entrano in azione per salvare i mondi da questa minaccia, e iniziano il loro viaggio insieme a Wukong. Che cosa penserà Wukong Impulse Gundam dopo aver incontrato gli eroi di ogni mondo? Porterà la pace o la catastrofe? Adesso inizia una nuova storia di eroi!”

Mentre quando usciamo di casa le mascherine di Gundam ci proteggeranno dal virus, quando stiamo in casa prendiamo esempio da questo artista che costruisce dei diorama incredibili per un nuovo hobby!