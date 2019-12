Mobile Suit Gundam: presentato un nuovo modellino Gunpla di Zaku

la serie di collezionabili di Mobile Suit Gundam si arrichisce di un nuovo Gunpla, una reinterpretazione del personaggio di Zaku - Gundam Seed - svelato attraverso un post su Twitter che ne rivela diversi dettagli.

Il post - pubblicato dall'account Timeless Dimension - ci mostra qualche immagine del nuovo Gunpla, che colpisce soprattutto per l'impugnatura di una gigantesca ascia a doppia faccia. Il collezionabile è attualmente disponibile per il preordine ad un prezzo di circa 45 dollari, con una data di uscita prevista per aprile 2020.

E' un momento d'oro per il franchise dei Gundam, che in occasione del suo quarantesimo anniversario ha visto l'annuncio di un nuovo anime, una compilation inedita di lungometraggi che rivisiteranno la prima storica serie animata, ma soprattutto il lancio nello spazio del satellite Gundam per i giochi olimpici di Tokyo del 2020.

I lavori sul satellite - come riferito dalla pagina ufficiale di Tokyo 2020 - sono ufficialmente terminati con largo anticipo, abbiamo quindi la certezza che il processo di realizzazione non ha subito alcun intoppo, certificandone il lancio per la prossima estate.

Al di sopra del satellite che orbiterà intorno alla terra saranno posti due Gunpla, programmati per formulare dei messaggi d'incitamento durante lo svolgimento della competizione.

Il creatore di Gundam si è espresso sul suo prossimo lungometraggio, affermando che "Sarà estremamente presuntuoso", con un sceneggiatura - al momento - della durata di più di tre ore.