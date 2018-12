Mobile Suit Gundam Seed Astray: Princess of the Sky si conlcuderà a Gennaio

Gennaio 2019 segnerà la fine del manga Mobile Suit Gundam Seed Astray: Princess of the Sky. A rivelare la conclusione della serie è stato il il numero di febbraio 2019 della rivista edita da Kadokawa Gundam Ace, la quale ha annunciato che il prossimo 26 gennaio il manga in questione arriverà alla sua naturale conclusione.

Il numero di febbraio 2019 della rivista Gundam Ace, edita da Kadokawa, ha annunciato mercoledì che il manga illustrato da Koichi Tokita e scritto da Tomohiro Chiba, Mobile Suit Gundam Seed Astray: manga Tenku no Princess (Mobile Suit Gundam Seed Astray: Princess of the Sky) finirà nel prossimo numero in uscita il 26 gennaio 2019.

Il manga è stato lanciato nell'agosto 2015, e Kadokawa ha pubblicato il terzo volume della serie lo scorso 26 settembre 2018 in Giappone. Nella storia, Rondo Mina Sahaku sceglie due ragazze, Kazahana Adja e Lath Winslet, come candidate per succederle. Il manga è l'undicesimo lavoro della serie Gundam Seed Astray. Le storie precedenti della serie Gundam Seed Astray sono state raccontate sotto forma di manga, romanzi, storie fotografiche e adattamenti animati.

L'intera serie stessa è uno spin-off del franchise Mobile Suit Gundam Seed, che è iniziato come anime televisivo di 51 episodi nel lontano 2002.