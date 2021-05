Mobile Suit Gundam: la serie SEED torna con un nuovo film, confermato Project Ignited

Gli anni passati hanno rappresentato dei traguardi molto importanti per il celebre franchise Mobile Suit Gundam, creato nel 1979 da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate, e nel 2022 ci sarà il ventesimo anniversario dell'uscita del primo episodio della serie Seed, e tra le prospettive di grandi festeggiamenti è stato annunciato il film Project Ignited.

Con la celebrazione dell'arrivo di ZGMF-X10A Freedom Gundam in scala 1:1 a Shangai, prima statua a grandezza naturale ad essere arrivata al di fuori del Giappone, Bandai Namco ha ufficialmente dato il via alle iniziative commemorative che riguarderanno in particolare la serie Mobile Suit Gundam Seed, tra cui anche qualche importante novità sul Project Ignition.

Finora infatti non era stato detto pressoché nulla riguardo il progetto, esclusi i pochi dettagli emersi in seguito alle piccole anticipazioni da parte del cantante Takanori Nishikawa, che ha curato parte della colonna sonora di Mobile Suit Gundam Seed. Tuttavia da quanto emerge nel post riportato in fondo alla pagina, è stato confermato che un nuovo sequel della serie è attualmente in produzione, sotto la regia di Mitsuo Fukuda. Bandai ha inoltre condiviso il logo ufficiale del progetto, e ha sottolineato che solo in futuro verrà definita una data d'uscita del film.

