Mobile Suit Gundam: superati i 500 milioni di Gunpla venduti!

Uno degli anime più importanti della storia del medium, è sicuramente Mobile Suit Gundam. L'opera di Yoshiyuki Tomino festeggia quest'anno il 40° anniversario, la cui celebrazione vedrà l'organizzazione di eventi al cinema. Questo non è però l'unico motivo per festeggia, infatti, è stato comunicato il superamento di 500 milioni di Gunpla venduti.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, i Gunpla, il cui termine deriva della fusione delle parole "Gundam plastic model", sono modellini in scala che si sono diffusi dagli anni ottanta in Giappone. La particolarità dei Gunpla è che sono completamente assemblabili.

Il primo Gunpla è stato venduto nel 1980 ed oggi, ne sono stati realizzati oltre duemila modelli. Secondo BANDAI SPIRITS, se si dovessero allineare tutte le confezioni dei 500 milioni di Gunpla venduti, queste ultime completerebbero quattro volte il giro del globo, mentre, impilandole una sopra l'altra, si arriverebbe a creare una torre alta circa 160mila chilometri di altezza!

Quando i primi Gunpla furono lanciati, fu venduto oltre un milione di unità solamente durante i primi sei mesi. Entro il 2010, ne erano stati venduti oltre 400 milioni.

In conclusione, vi consigliamo di dare un'occhiata al divertente crossover tra Gundam vs Hello Kitty, realizzato per festeggiare i due franchise.