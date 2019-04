Mobile Suit Gundam The Origin: Advent of the Red Comet disponibile su Crunchyroll

Quest'anno sono in fermento i tanti festeggiamenti di Gundam, la saga giapponese sui robot giganti che quest'anno compie ben quaranta anni. Oltre alle tantissime iniziative in patria, che prevedono anche nuove serie, anche Crunchyroll fa delle aggiunte al suo catalogo a tema Gundam.

Stanotte, il popolare servizio di streaming americano Crunchyroll ha annunciato che nel catalogo farà la sua comparsa Mobile Suit Gundam The Origin: Advent of the Red Comet. Uno dei progetti per celebrare il quarantesimo anniversario della saga mecha è stata una versione televisiva dell'anime OAV Mobile Suit Gundam the Origin, basato sul manga di Yoshikazu Yasuhiko, character designer della serie originale.

La serie Mobile Suit Gundam The Origin: Advent of the Red Comet arriverà su Crunchyroll il 28 aprile e sarà trasmessa in simulcast, disponibile in tutto il mondo eccetto che in Asia. La sinossi è la seguente: "La tragica storia di Char Aznable, il formidabile pilota conosciuto come Red Comet, e sua sorella Sayla Mass mentre dietro le quinte si dipanano gli eventi che porteranno alla guerra. La famiglia Zabi mentre sale al potere, la nascita del principato di Zeon, i primi giorni di Ramba Ral e i Black Tri-Stars, lo sviluppo della nuova arma rivoluzionaria conosciuta come Mobile Suit e la strada verso la guerra contro la Federazione Terrestre vengono tutte mostrate su schermo per la prima volta."