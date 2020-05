Mobile Suit Gundam Thunderbolt: i due film sono ora disponibile su Amazon Prime Video

Nel corso di questi lunghi decenni sono uscite innumerevoli produzioni animate o cartacee rivelatesi capaci di conquistarsi le attenzioni di una larga fetta di pubblico, ma molte meno sono state realmente capaci d'imporsi come colonne portanti dell'industria, opere tra le quali figura anche l'epopea di Mobile Suit Gundam.

Il ricco e popolare franchise targato Yoshiyuki Tomino è riuscito a imporsi con forza sul mercato, con innumerevoli produzioni che hanno saputo tenere impegnato un ricchissimo pubblico sempre interessato a qualsiasi produzione legata al brand, tra manga, serie animate, pellicole, videogiochi, gadget e molto altro ancora.

Tra le tante opere parallele che hanno fatto la loro apparizione sulla scena, figura anche Mobile Suit Gundam Thunderbolt, manga realizzato da Yasuo Ōtagaki che ha saputo farsi apprezzare da moltissimi utenti. Successivamente, l'opera ha anche visto il sopraggiungere di alcuni film dedicati, ovvero December Sky e Bandit Flower. Ebbene, recentemente è stato ufficialmente annunciato che entrambe le pellicole sono state rese disponibili su Prime Video, il servizio dedicato allo streaming targato Amazon. In verità, i film erano già stati rilasciati in passato su Youtube per un breve periodo, ma la notizia saprà fare sicuramente la felicità di tutti gli appassionati della saga che non hanno mai avuto l'opportunità di godersi le due chiacchierate produzioni animate.