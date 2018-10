Mobile Suit Gundam - Thunderbolt: per un breve periodo di tempo il film sarà su YouTube

Mobile Suit Gundam - Thunderbolt e Mobile Suit Gundam - Bandit Flower, titoli originariamente pensati come degli ONA (Original Net Anime), ma poi untiti per formare due lungometraggi, saranno disponibili sulla pagina YouTube di Gundam di Sunrise a partire dal 19 ottobre, per un tempo limitato.

I due film si potranno vedere in streaming per un mese. Più in basso, in calce alla notizia, trovate il tweet con il relativo link della pagina YouTube di Sunrise a tema Gundam. I due film potranno essere visti sia con il doppiaggio inglese che con i sottotitoli, sempre nella stessa lingua. Purtroppo non sembrano presenti i sottotitoli in italiano. I due titoli, inoltre, saranno nella versione “director’s cut” e comprenderanno, dunque, alcune parti della serie ONA che non erano state incluse nei film.

Di seguito trovate le sinossi dei due film:

Mobile Suit Gundam – Thunderbolt:

“È l’Universal Century 0079, alla fine della “Guerra di un Anno” tra la Federazione della Terra e il Principato di Zeon. Le colonie spaziali di Side 4, o Moore, sono state distrutte da un attacco di Zeon, e molti coloni hanno perso la vita. Il Side 4, dopo l’accaduto, si trasformò in una zona di bassifondi, piena di relitti di colonie e navi da guerra distrutte, illuminate da lampi costanti dovuti a collisioni tra detriti elettrificati. La zona divenne ben preso nota come il "settore Thunderbolt".

La Moore Brotherhood, un'unità delle Forze della Federazione Terrestre composta da sopravvissuti cittadini di Moore, si propone di sterminare le forze di Zeon nel settore Thunderbolt per reclamare la loro patria. Per fermare l'avanzata della Federazione, le forze di Zeon schierano la propria Divisione "Morti Viventi", divisione che venne istituita per raccogliere dati di combattimento su soldati con arti protesici.

Io Fleming, anche se fa parte della Moore Brotherhood, odia essere legato alla sua patria e alla sua storia familiare. Daryl Lorenz, avendo perso le gambe in battaglie precedenti, ora è un cecchino della Living Dead Division.

Quando si affrontano sul campo di battaglia, i due raggiungono una reciproca realizzazione: sono destinati a uccidersi a vicenda.”





[Non leggete se non avete visto il primo film: la sinossi di “Bandit Flower”, essendo un seguito di “Thunderbolt”, contiene, ovviamente, degli SPOILER del primo film.]





Mobile Suit Gundam – Bandit Flower:

“Terra, sette mesi dopo la fine della “Guerra di un Anno”. Le rimanenti forze del Principato di Zeon, la cui patria è diventata una repubblica, continuano a combattere per ripristinare il vecchio regime.

Daryl, il pilota dello straordinario Psycho Zaku che ha annientato la flotta della Moore Brotherhood nel settore Thunderbolt alla fine della guerra, è sceso sulla Terra dopo aver perso il suo Mobile Suit. Gli è stata affidata la missione segreta di cercare una fazione all'interno della Federazione chiamata South Seas Alliance.

Nel frattempo Io, che ha combattuto un feroce duello con Daryl, è stato selezionato come pilota del prototipo del Mobile Suit Atlas Gundam e inviato sulla Terra. Il suo nuovo campo di battaglia sarà il continente australiano, che conserva ancora le cicatrici della colonia e i mari del sud che lo circondano... ”

Come vi sembra questa iniziativa? Darete un’occhiata ai due film?

Lo sapevate che Sunrise ha aperto, non molto tempo fa, una scuola di animazione?