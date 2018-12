Mobile Suit Gundam Thunderbolt, riprende il manga di Ohtagaki

A causa di una tendinite, Yasuo Ohtagaki era stato costretto a mettere in pausa Mobile Suit Gundam Thunderbolt a partire da settembre. Ora, però, l'autore sembra ristabilitosi, e infatti nell'ultimo numero di Big Comic Superior è apparso un nuovo capitolo del manga.

La rivista di Shogakukan ha infatti pubblicato il nuovo capitolo con una nota dell'autore. Essendo mancino, Ohtagaki ha avuto diversi problemi a causa di quest'infiammazione che gli ha colpito la mano, rendendogli impossibile il continuare a disegnare per un breve tempo. I sintomi sono peggiorati nonostante la pausa che ha colpito il manga da settembre, causandogli l'impossibilità di disegnare i dettagli più piccoli che rendevano ricche di elementi le tavole, ma l'autore non si è scoraggiato. Ha deciso infatti di continuare Mobile Suit Gundam Thunderbolt nonostante il problema, decidendo di modificare lo stile di disegno in modo tale da non appesantire il carico di lavoro sulla mano, che porterebbe a un peggioramento della sua condizione. È a conoscenza del fatto che i fan potrebbero non essere felici di questa scelta, ma è l'unico modo che gli è rimasto per poter continuare a disegnare la serie.

Yasuo Ohtagaki ha lanciato Mobile Suit Gundam Thunderbolt nel marzo 2012 sulla rivista seinen Big Comic Superior della casa editrice Shogakukan. Dopo questi sei anni e mezzo di lavoro, la serie è stata raccolta in dodici volumetti, l'ultimo rilasciato in patria il 30 luglio, e ha ispirato due serie ONA e una serie spin-off, Mobile Suit Gundam Thunderbolt Gaiden disegnata da Ohtagaki stesso.