Mobile Suit Gundam torna con una speciale collezione di...cioccolatini

Sicuramente la serie di Mobile Suit Gundam rientra tra gli anime più famosi riguardanti i giganteschi Mecha, nati verso la fine dagli anni '80 e ideati da Yoshiyuki Tomino. Lo straordinario successo ottenuto da questi splendidi robottoni ha naturalmente influenzato altri artisti, come Hideaki Anno, papà di Neon Genesis Evangelion.

Il 2020 sembra essere promettente per questo pilastro dell'animazione giapponese, dato che dopo i giochi olimpici, che si terranno a Tokyo, verrà lanciato il satellite Gundam, già pronto per questo incredibile evento. Inoltre un'enorme, ma fedele, riproduzione del Gundam RX-78 verrà posizionata nel porto di Yokohama.

Tra tutte queste importanti notizie, alcuni fan hanno voluto festeggiare il ritorno dei Gundam in un modo abbastanza particolare. Infatti è stata annunciata una speciale collezione di cioccolatini del brand, basati sulla prima storica serie. Nel post che potete trovare in calce alla notizia, si vede la speciale confezione dedicata alla Cometa Rossa, ovvero Char, l'antagonista principale. Vi sono altri cofanetti, come quello di RX-78-2 VS Zaku II, al prezzo di circa 24 dollari americani.

Un simpatico omaggio ad una delle opere che ci ha fatto vivere una quantità incredibile di avventure, trasportato in diversi universi. Da Gundam Wing, dove la storia girava attorno a 5 giovani piloti che avevano come obiettivo quello di fermare un conflitto universale, a G Gundam che ci hanno addirittura mostrato scontri in arena tra Mech.