Mobile Suit Gundam Unicorn e Dragon Pilot: Hisone e Masota, disponibili su Netflix Italia

Come anticipato precedentemente, la piattaforma streaming Netflix Italia ha finalmente arricchito il suo archivio con due nuovi titoli. A partire da oggi, 22 settembre 2018, gli abbonati potranno visionare Mobile Suit Gundam Unicorn e Dragon Pilot: Hisone e Masota.

I draghi dello studio Bones sbarcano finalmente sulla piattaforma streaming italiana.

La serie Dragon Pilot: Hisone e Masota è un progetto originale diretto da Hiroshi Kobayashi (Kiznaiver) e sceneggiato da Mari Okada (Sayonara no Asa ni Yakusoku no Hana wo Kazarou, Nagi no Asukara).

Supervisionato da Shinji Higuchi ( Attack on Titan, Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion), è stato Yoshiyuki Ito a riadattare il character design particolare dei personaggi realizzati da Toshinao Aoki (Kimi no Koe o Todoketai), Shoji Kawamori si è occupato del mechanic design mentre la colonna sonora è opera di Taisei Iwasaki (Kekkai Sensen).

Qui di seguito trovate la sinossi ufficiale dell'anime:

"Hisone Amakasu è una recluta arrivata da poco nelle forze aeree di autodifesa. Un drago nascosto all'interno della base aerea di Gifu sceglie lei come suo pilota."

I 12 episodi sono disponibili sia doppiati che sottotitolati in italiano.





La tanto attesa serie di Mobile Suit Gundam Unicorn è finalmente su Netflix. Nota anche come Mobile Suit Gundam UC, è una serie animata di genere mecha prodotta dallo studio Sunrise.

L'anime è un adattamento degli omonimi romanzi dello scrittore giapponese Harutoshi Fukui, con disegni di Yoshikazu Yasuhiko e Hajime Katoki. È ambientato nello Universal Century della saga di Gundam.

Tra il cast di doppiatori troviamo Kouki Uchiyama, Ayumi Fujimura, Hiro Shimono, Daisuke Namikawa, Haruka Tomatsu, Megumi Toyoguchi, Shuichi Ikeda, Tetsuya Kakihara e Yuko Kaida.

Di seguito la sinossi della serie:

"Banagher Links incontra la misteriosa Audrey Burne e riceve il Gundam Unicorn, rimanendo coinvolto in una battaglia per l'indipendenza delle colonie spaziali."

Conoscevate già questi due anime? Commentate e fateci sapere che ne pensate.