Mobile Suit Gundam: un video invita a rimanere solidali e uniti contro il COVID-19

Gli ultimi mesi sono stati profondamente difficili a causa dello scoppio della pandemia a livello mondiale, ma lo staff dietro la realizzazione delle serie del franchise Mobile Suit Gundam ha condiviso un video per farci comprendere che la chiave di tutto è la solidarietà, e che solo restando uniti riusciremo a superare questo periodo.

Come potete vedere nel video riportato insieme alla notizia, pubblicato sul canale ufficiale GundamInfo, che spesso ripropone episodi delle varie serie di Gundam, si tratta di un "messaggio da Gundam Beyond", il cortometraggio andato in onda lo scorso marzo per festeggiare i 40 anni dell'anime.

Nei secondi iniziali vediamo il protagonista di Mobile Suit Gundam Unicorn viaggiare attraverso il tempo e lo spazio, e avere così la possibilità di incontrare gli eroi delle precedenti serie, che condividono tutti lo stesso pensiero, e spiegano l'importanza della perseveranza e dell'unione per l'umanità, specialmente in un momento del genere.

"L'umanità non è solo apparenza. In questi giorni che stiamo passando insieme, stiamo creando il futuro." queste sono le parole con cui ha esordito uno dei protagonisti, che ha poi aggiunto: "È tempo di pensarla tutti allo stesso modo e lavorare duro per tornare alla nostre normali vite. Scopriamo la forza tra i legami delle anime delle persone. È il momento di mostrare la luce del cuore umano."

Ricordiamo che un video dal Giappone ha mostrato la riproduzione 1:1 di RX 78-2 in movimento, e che sono state diramate le date per l'online Expo di Gundam.