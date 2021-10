La moda secondo Neon Genesis Evangelion: ecco il maglione da oltre 400 dollari

Il franchise di Neon Genesis Evangelion è molto in voga in Giappone e sono davvero tante le compagnie che tentano di realizzare collaborazioni col brand per produrre oggetti in edizione limitata. Una di queste è firmata SAINT Mxxxxxx che ha preparato per gli appassionati della serie un maglione che vi svuoterà il conto in banca.

Negli ultimi due anni, parallelamente alla campagna promozionale di Evangelion 3.0 + 1.0, si sono moltiplicate senza sosta le collaborazioni a tema, alcune delle quali anche piuttosto particolari. Il Progetto RADIO EVA, creato appositamente per realizzare prodotti a tema NGE, ha già dato i suoi frutti con alcuni oggetti che hanno fatto il giro del mondo come lo smartphone OPPO in edizione limitata.

Una delle più recenti produzioni del progetto ha richiesto il coinvolgimento del celebre brand SAINT Mxxxxxx (Saint Michael) per un maglione a tema, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, proposto alla cifra importante di 49.500 yen, ovvero 433 dollari (370 euro circa). Gli ordini, infine, saranno attivi a partire dal 23 ottobre su RADIO EVA e sul sito ufficiale dell'azienda di abbigliamento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova collaborazione tra Evangelion e questo celebre brand? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.