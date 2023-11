Le modifiche al finale di Attack on Titan hanno migliorato o peggiorato la serie?

Sui nostri schermi a partire dal 2013, Attack on Titan: The Final Chapters 2 ha concluso l'adattamento animato dello shonen scritto e illustrato da Hajime Isayama. Studio MAPPA si è concessa alcune modifiche al finale di Attack on Titan, ma queste hanno peggiorato o migliorato l'epilogo della serie?

Il finale di Attack on Titan è controverso per stessa ammissione del suo autore. Ai tempi dell'uscita dell'ultimo capitolo del manga furono infatti in molti i fan che rimasero delusi dall'epilogo della storia. Le scelte narrative e i temi trattati da Isayama provocarono non pochi dissensi e si temeva che questo potesse ripetersi anche con il finale dell'anime. MAPPA ha affrontato questa controversia con alcuni piccoli, ma significativi cambiamenti.

Il capitolo 139 di Attack on Titan cercava in qualche modo di giustificare il genocidio compiuto da Eren, assolvendo al contempo gli altri sopravvissuti da ogni responsabilità. Ad alimentare le polemiche sul finale fu Armin, che in lacrime ringraziò Eren per aver sterminato quasi l'80% della vita umana per il bene di Eldia.

Attack on Titan: The Final Chapters 2 è abbastanza fedele allo scritto del manga, a parte la sequenza cronologica di alcune scene. Il cambiamento più significativo è la conversazione tra Eren e Armin. A differenza del manga, Eren si definisce un idiota per aver pensato che l'unica soluzione fosse il genocidio. Pur compatendo il suo amico e comprendendo finalmente cosa lo avesse spinto oltre il limite, Armin sottolinea la mentalità ristretta di Eren. Invece di ringraziarlo, inoltre, gli promette di assumersi anche lui le responsabilità e il dolore di quanto accaduto, poiché fu proprio lui a parlargli del mondo esterno.

L'ultimo episodio dell'anime è riuscito a riscattare il finale di Attack on Titan facendo sì che Eren si assumesse le responsabilità dei crimini da lui commessi e facendo in modo che Armin parlasse a nome dell'intera umanità. Eren è dunque passato a essere da un martire esaltato a un ragazzo a cui è stata ingiustamente negata l'infanzia e costretto a un destino troppo pesante. Ciò cambia anche il rapporto tra Eren e Mikasa. Piuttosto che essersi innamorata ciecamente di un mostro ipocrita, Mikasa era l'unica a poter vedere l'ultimo briciolo di umanità in Eren.