Molti fan di Tokyo Ghoul:re lamentano la presenza di un eccessiva mole di personaggi

Se vi siete avvicinati al mondo di Tokyo Ghoul esclusivamente attraverso la serie anime, potrebbe essersi palesato un problema che, erroneamente, potreste aver inteso come vostra mancanza in quanto non lettori del manga. Così non è: in Tokyo Ghoul:re ci sono davvero troppi personaggi, e non si riesce a tener traccia di tutti!

La terza stagione di Tokyo Ghoul (alias Tokyo Ghoul:re) non fa eccezione a questo problema che in molti lamentano da tempo, come potete vedere nei post in calce alla notizia, ed è ormai evidente che questa difficoltà non è appannaggio dei soli fruitori dell'anime. Moltissimi fan della serie (anche manga) hanno difficoltà a tenere traccia di tutti questi personaggi, inoltre, come sottolinea qualcuno, le stagioni 1 e 2 di Tokyo Ghoul erano un po' più strette in termini di mantenere distinti i rispettivi gruppi di personaggi.

Tuttavia, molti fan concordano sul fatto che la terza stagione stia praticamente confondendo tutti con la sua enorme mole di personaggi. L'episodio 4 di Tokyo Ghoul:re, "MAIN: Auction", si è concluso con un'epica battaglia, con la squadra Quinx del CCG e altre divisioni che convergono su un un'asta di ghoul gourmet tenuta dai Clown. Nel bel mezzo di questa lotta brutale, Eto e i ghoul degli Aogiri Tree cercano di approfittare della situazione per colpire. Durante l'episodio si susseguono numerosi scontri e alcune tragiche morti - ma poco di tutto questo appare coerente o d'impatto, dal momento che possiamo a malapena tenere traccia dei personaggi, cosa che rende difficile preoccuparsi per loro.

Tokyo Ghoul:re ha fatto un lavoro piuttosto scadente nello stabilire qualsiasi tipo di personaggio principale. Il modo in cui la serie semplicemente salta da un gruppo di personaggi a un altro, diminuendo drasticamente lo screen time di ognuno, rende davvero ostico tenere il passo con le storie di tutti.