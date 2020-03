Momo Yaoyorozu di My Hero Academia si mostra in un provocante cosplay

Ne è passato di tempo da quanto l'epopea di My Hero Academia è giunta sul mercato stregando il pubblico grazie a un manga di grande successo seguito da un altrettanto apprezzato adattamento animato, e da allora abbiamo avuto modo di conoscere un cast praticamente sconfinato che a saputo imporsi con forza nei cuori dei fan.

Tra i numerosissimi personaggi che abbiamo potuto scoprire di volume in volume, figura in particolare Momo Yaoyorozu, uno dei membri della classe 1-A che nonostante non sia mai stata davvero al centro dell'attenzione, ha saputo rapidamente conquistare il pubblico divenendo uno dei volti più riconosciuti e amati della produzione, con lavori fanmade a tema che ogni giorno bussano alla porta.

Questa volta, però, ad essersi guadagnata la luce dei riflettori troviamo la famosa utente Instagram @xenakai, la quale ha voluto condividere sul proprio account il suo ultimo lavoro, dedicato proprio a Taoyorozu. Come potete infatti visionare dall'immagine posta a fondo news, la ragazza si è fatta immortalare nel mentre che indossava il suo provocante cosplay dedicato all'aspirante Hero, curato nei minimi dettagli e capace di lasciare ben poco spazio alla fantasia, con un risultato finale che ha saputo ottenere gli elogi di moltissimi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione del ventunesimo episodio di My Hero Academia Stagione 4.