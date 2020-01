Momo Yaoyorozu di My Hero Academia prende vita grazie a un sensuale cosplay

Come sicuramente saprete, i fan di My Hero Academia sono stati assai "coccolati" nel corso di questi ultimi mesi, tra i capitoli del manga che continuano a venir pubblicati, nuovi videogiochi annunciati e la chiacchierata My Hero Academia Stagione 4, una sequela d'episodi che stanno facendo largamente parlare di sé.

Il poter rivedere i propri personaggi preferiti ha fatto la gioia di moltissimi utenti, i quali si sono infatti lanciati nella realizzazione di fan-art e cosplay di ogni tipo pensati appositamente per omaggiare l'opera di riferimento, un'infinita quantità di lavori home-made d'incredibile qualità che recentemente hanno visto il sopraggiungere di una nuova "sfidante".

Il suo nome su Instagram è @nico.hebe e in queste ultime ore sta infiammando i social grazie a uno splendido e sensuale cosplay dedicato a Momo Yaoyorozu, una delle studentesse della Classe A-1. Il lavoro, come potete visionare a fondo news, mette infatti in mostra la nostra aspirante eroina in costume da bagno, intenta a godersi un po' di meritato relax in una soleggiata ambientazione in riva al mare, con un risultato finale che ha saputo guadagnarsi gli elogi di centinaia e centinaia di fan sparsi in tutto il mondo.

