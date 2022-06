Mondadori acquista Star Comics: tutti i dettagli dell'acquisizione

Il boom dei manga negli ultimi anni ha sicuramente favorito le case editrici che lavorano da diversi anni nel settore. Ad aver nettamente aumentato gli utili c'è stata Star Comics, casa editrice che porta in Italia titoli famosissimi come ONE PIECE, My Hero Academia, Demon Slayer e un'infinità di altri nomi di livello.

Durante la pandemia, infatti, si è visto una crescita del 175% tra il 2019 e il 2021, mentre del 30% nel primo quadrimestre del 2022. Mentre Star Comics rivelava gli annunci al Napoli Comicon 2022 e alle altre fiere del fumetto, c'erano tante voci che circolavano sul contatto della casa editrice con un grosso gruppo editoriale. Da diverso tempo infatti si parlava di Mondadori interessata a Star Comics: tutto ciò si è concretizzato nel corso delle ultime ore.

Con un comunicato sul proprio sito, Star Comics ha annunciato che il gruppo editoriale Mondadori ha acquistato il 51% delle quote della casa editrice di manga, oltre al 100% della società Grafiche Bovini S.r.l., società che si dedica esclusivamente alla stampa dei prodotti dell'azienda perugina. Il closing dell'operazione avverrà entro il 30 giugno 2022.

Sia Antonio Porro, delegato di Mondadori, e Claudia Bovini, CEO e direttrice editoriale di Star Comics, si sono espressi positivamente sull'operazione che aumenterà la sinergia tra i due gruppi e aprirà a nuovi scenari per l'editoria italiana, di manga e non solo.