Mondadori vuole entrare nel mercato dei fumetti: i contatti con Star Comics

Il mercato del fumetto in Italia, che ovviamente include quello dei manga, sta crescendo di anno in anno, motivo per cui anche qualche colosso editoriale del Bel Paese sta iniziando a valutare l'ingresso nel settore. A tal proposito, ItaliaOggi ha recentemente svelato un'indiscrezione molto interessante.

Il quotidiano nazionale dedito soprattutto al mondo economico, giuridico e politico ha recentemente svelato un piccolo retroscena di una presunta trattativa tra il Gruppo Mondadori ed Edizioni Star Comics. Il colosso di Segrate sarebbe infatti intenzionato ad entrare nel mercato dei fumetti e, pertanto, avrebbe avviato i contatti con la casa editrice per entrare nel capitale di Star Comics.

Questo interesse da parte di Mondadori non deve destare tanto sospetto, basti pensare che proprio i fumetti sono risultati tra le categorie di libri più venduti di tutto il 2021. Si parla infatti di 11 milioni di copie acquistate, una crescita enorme rispetto all'anno precedente di oltre il 130%. Non è la prima volta che Mondadori e Star Comics collaborano, motivo per cui questa partnership sembra destinata ad andare in porto anche se le conferme del caso arriveranno solo nelle prossime settimane.

Ma a proposito della casa editrice dedita al mondo dei fumetti, avete dato un'occhiata alla loro ultima acquisizione? Diteci cosa ne pensate di questa trattativa, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.