Mondi alternativi nascosti: i 5 anime isekai più sottovalutati dal pubblico

Le infinite possibilità degli universi fantasy, fantascientifici e horror sono una delle attrattive principali degli isekai. Da Konosuba a Gate, questa tipologia di anime permette di costruire mondi alternativi incredibili e, scavando un po' più a fondo, si possono trovare gemme nascoste che meritano di essere scoperte.

In queste storie, i protagonisti vengono catapultati in mondi nuovi e sconosciuti, spesso con regole e culture completamente diverse da quelle del nostro, come in Vita da Slime, in arrivo con la terza stagione. Immersi in queste ambientazioni alternative, gli eroi devono adattarsi e affrontare sfide inedite, regalando al pubblico un'esperienza ricca di avventura e scoperta. Ecco cinque isekai sottovalutati che vi sorprenderanno:

Didn't I Say To Make My Abilities Average In The Next Life?! - Misato Kurihara desidera solo una vita normale dopo essersi reincarnata. Ma il destino ha altri piani, donandole poteri magici che la rendono eccezionalmente potente. Tra ironia e momenti seri, questo anime è una ventata di aria fresca nel genere isekai.

Cautious Hero: The Hero Is Overpowered But Overly Cautious - Seiya Ryuguin, un eroe decisamente troppo cauto data la sua potenza, si imbarca in un'avventura epica dove la prudenza diventa la sua arma più potente. La satira intelligente e l'umorismo dissacrante rendono questa serie un vero gioiello per gli amanti del genere.

My Next Life As A Villainess: All Routes Lead To Doom! - Katarina Claes si reincarna nel cattivo del suo videogioco preferito. Per evitare la sua tragica fine, dovrà utilizzare il suo ingegno e la sua conoscenza del gioco per cambiare il suo destino. Un isekai divertente e originale con una protagonista femminile che vi conquisterà.

KamiKatsu: Working For God In A Godless World - Un anime con uno stile unico e un umorismo particolare. La storia segue le vicende di Yukito Urabe, un uomo reincarnato in un mondo senza Dio che diventa assistente del Dio venerato dal culto per il quale è stato ucciso la prima volta. L'anime di Studio Palette lascia una prima impressione confusa in quanto presenta una terribile animazione CGI e una decisione stilistica e comica che inizialmente potrebbe sembrare "sbagliata". Solo dopo alcuni episodi diventa chiaro che KamiKatsu ha un senso dell'umorismo peculiare, che diventa sempre più assurdo e folle man mano che la stagione avanza.

Ascendance Of A Bookworm - Myne è una bambina che ama i libri reincarnata in un mondo dove i libri sono un privilegio dei nobili. Come farà ora a sopravvivere senza i suoi amati libri e nel corpo di una bimbetta dalla salute molto cagionevole? Li creerà lei stessa!.

Questi sono solo alcuni esempi di isekai sottovalutati che meritano di essere visti, e, se siete appassionati di questa tipologia di anime, qui trovate una lista dei 3 isekai più interessanti del 2024.

