Il mondo di Attack on Titan negli ultimi secondi: com'è cambiato?

Sebbene in molti ancora non ci credino, l'ultimo episodio di Attack on Titan è arrivato su Crunchyroll. Lo scioccante finale dell'adattamento prodotto da Studio MAPPA mostra il futuro dell'umanità. Ma il destino del mondo di Attack on Titan pare sia quello di non cambiare mai.

Il finale travolgente di Attack on Titan The Final Chapters 2 mette fine alla storia creata da Hajime Isayama. Il Rumbling è stato fermato ed Eren Jaeger sconfitto. Mikasa, Armin e gli altri sopravvissuti dell'Armata Ricognitiva sono riusciti a salvare quel poco che restava dell'umanità. Tuttavia, alla fine i loro sforzi pare si siano rivelati del tutto inutili.

La scena post crediti del finale di Attack on Titan ha lasciato gli spettatori increduli. Mentre la camera mostra in primo piano la tomba di Eren scavata ai piedi dell'albero dove lui, Mikasa e Armin erano soliti giocare da bambini, sullo sfondo il ciclo dell'umanità si ripete. Mentre gli anni scorrono veloci, infatti, vediamo l'umanità crescere e progredire, per poi imbattersi nei conflitti e nelle guerre. Queste battaglie provocano distruzione e poi ricrescita, come un ciclo infinito che non si può fermare.

L'umanità di Attack on Titan è destinata a non cambiare mai. I villaggi rurali si trasformano in città metropolitane e poi in grattacieli futuristici. Tuttavia, le moderne armi da guerra e il nucleare cancella quanto di buono il progresso aveva portato. Con l'uomo tornato allo stato primario, un ragazzino si imbatte nello stesso albero che ha fatto da tomba a Eren e in cui Ymir si imbatté millenni prima. Che il ciclo infinito di crescita, morte e autodistruzione possa coinvolgere nuovamente i Giganti?