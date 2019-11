Il mondo crudele fuori le mura nel capitolo 123 di L'Attacco dei Giganti

Il mondo di L'Attacco dei Giganti è vasto, molto più grande di ciò che potevano mai immaginare Eren e i suoi amici quando erano ancora all'interno delle mura di Shiganshina. Il limite dell'immaginazione andava alle distese di sabbia o al gigantesco lago d'acqua salata chiamato mare, ma ora i ragazzi possono toccare con mano la realtà del mondo.

E questa realtà non è delle migliori. Nonostante la razza eldiana sia chiusa all'interno delle mura da un centinaio d'anni, il mondo fuori è un coacervo di guerre e conflitti che causano, naturalmente, morte e distruzione, oltre che tanta gente che si ritrova senza una casa.

L'Attacco dei Giganti 123 si confronta proprio con questa realtà, trasportandoci in alcuni ricordi di Mikasa che riportano al momento in cui Eren decide di abbandonare la speranza e di attuare il piano di sterminio di massa. Giunti sul continente, i ragazzi della Legione Esplorativa hanno subito a che fare con i risultati della guerra che imperversa sul mondo fuori le mura. Un piccolo profugo deruba Levi, scatenando le ire di tutti i cittadini che hanno assistito alla scena.

Quest'ira si sarebbe trasformata in violenza e tortura se non fosse stato per l'intervento del capitano che fa fuggire il ragazzino. E proprio come i rifugiati eldiani in seguito alla distruzione di Shiganshina, questi rifugiati stranieri sono costretti a vivere in tende al limitare della città e a fare di tutto per sopravvivere. Nonostante vengano trattati male dagli abitanti della zona, non hanno problemi nell'accogliere Eren, Mikasa e gli altri ragazzi nelle loro case temporanee.

Tutto questo non ci sarà più quando Eren porterà a termine il genocidio di tutte le persone fuori le mura. Ma il protagonista compirà davvero questo gesto in L'Attacco dei Giganti 124?