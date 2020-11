Il mondo di Dragon Ball diventa una cartina: studiamo la mappa creata da un fan

Il mondo di Dragon Ball lo conosciamo da anni, insieme ai suoi punti di interesse principali. C'è l'area in stile cinese dove è nato e cresciuto Goku fino ai 12 anni, poi le isole meridionali con la Kame House, l'area occidentale dove c'è la torre di Karin e molto di più. Ma sapreste collocare tutti questi punti su una mappa?

Alcuni videogiochi, come Dragon Ball Z: Budokai 3, ci hanno provato e ci sono quasi parzialmente riusciti. Nel corso del tempo le varie mappe di Dragon Ball si sono poi raffinate con le tante produzioni dell'ultimo decennio.

Per gli appassionati più curiosi, c'è la cartina del mondo di Dragon Ball disegnata da Kris Ardrey. Il fan ha condiviso la foto che vedete in basso su Reddit: disegnata da lui stesso, ha usato la mappa fisica del mondo di Dragon Ball più volte vista nella saga posizionando le strutture più importanti. Si intravede subito qualche somiglianza con la nostra Terra, con la massa continentale a sinistra che ricorda il Sud America mentre l'isola gigante in basso ricalca l'Australia.

Tuttavia l'attenzione poi si sposta sui luoghi, come l'area in cui è nato Goku e dove ancora oggi vive con la sua famiglia, le quattro città principali che aiutano anche a capire le quattro regioni in cui è diviso il pianeta, più altri luoghi con un'importanza speciale per le avventure scritte e disegnate da Akira Toriyama. Avreste saputo collocare da soli su una cartina tutti questi luoghi?