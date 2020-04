Il mondo di Granblue Fantasy si espande, adattamento anime anche per 'Guraburu!'

Il profilo Twitter dedicato al franchise Granblue Fantasy, il videogioco di Cygames ispirato alla saga di Final Fantasy, ha rivelato poche ore fa che il manga spin-off Guraburu! riceverà un adattamento anime nel 2020. Qui sopra potete dare un'occhiata al breve teaser pubblicato poco fa, mentre in calce è disponibile la prima key visual ufficiale.

La serie principale ha già ricevuto un adattamento anime. La prima stagione, pubblicata nel 2017 e composta da 12 episodi più due OVA, è stata realizzata dai ragazzi di A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama: Love is War), mentre la seconda, pubblicata l'anno scorso e composta da altri dodici episodi più un OVA, è stata curata da Studio Mappa (Dororo, Sarazanmai).

Il nuovo anime, attualmente conosciuto come Guruburu!, sarà ispirato all'opera dell'artista Kikuhitomoji, ormai da qualche anno impegnato nella serializzazione dello spin-off e dell'opera principale. A differenza della serie principale, Guruburu! avrà una stampo fortemente comedy.

Di seguito potete leggere la sinossi della serie di videogiochi di Cygames: "Katalyna, tenente dell'Impero, sta cercando di fuggire insieme alla cavia Lyria. Durante la fuga in aeronave, a causa di un incidente saranno costrette a ripararsi in una piccola isola, dove faranno la conoscenza di Gran, giovane ragazzo che ha sempre avuto il desiderio di esplorare il mondo a bordo di una navicella. Di fronte alle forze soverchianti dell'Impero i 3 saranno costretti a fuggire, legando il loro destino per sempre".

