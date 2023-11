Anche il mondo del K-POP catturato da Sukuna di Jujutsu Kaisen: ecco come

Jujutsu Kaisen è riuscito a catturare veramente tutti con la sua trama ricca d'azione e i suoi personaggi originali e ben scritti. Anche alcune star del k-pop hanno espresso le loro opinioni su quest'anime, ma due idol in particolare hanno rivelato il loro amore per questa serie in un modo un po' più particolare.

Stiamo parlando delle due idol principali delle TWICE e delle (G)I-dle, due band sudcoreane ed entrambe tutte al femminile. Le star Sana e Miyeon si sono incontrate e, come di consueto, hanno scattato alcuni selfie insieme.

Gli scatti in questione sono saltati subito all'occhio dei fan di Jujutsu Kaisen, poiché le due ragazze hanno utilizzato dei filtri ispirati a questa serie. Nel primo selfie si sono trasformate nella potente maledizione Ryomen Sukuna, mentre nel secondo scatto si sono ispirate a Toge Inmaki, personaggio che i fan hanno potuto conoscere meglio nel film prequel Jujutsu Kaisen 0.

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato di una star dei BTS rivelare di essere fan di Jujutsu Kaisen. In una diretta con i suoi follower, ha mostrato le sue doti interpretative, imitando alcuni dei personaggi dell'anime. In particolare, i suoi fan si sono stupiti nel vederlo interpretare Satoru Gojo.

Intanto, ieri ha debuttato l'episodio 2x16 di Jujutsu Kaisen, che ha visto un colpo di scena molto importante. Se ancora non l'avete visto, vi invitiamo a recuperarlo sulla piattaforma streaming Crunchyroll.