Il mondo di Naruto è più crepuscolare e oscuro di quello di One Piece?

Se manga come Naruto o One Piece sono stati in grado di creare delle cosmogonie, e di rendere credibili le logiche e le crisi che governano i loro universi, molto è dato dalla complessità dei mondi in cui ambientano le storie. In entrambi i casi, le rispettive realtà celano degli intrecci oscuri, malgrado quelli di Kishimoto appaiano (almeno in superficie) più radicali.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui analizziamo le tre tecniche di Naruto nate per cancellare la vita umana, la realtà in cui si muovono i ninja sottende, in ogni angolo, dei pericoli abissali. Sia che si voglia proteggere l'incolumità dei propri affetti o del proprio Villaggio di appartenenza, sia che ci si profonda in missioni assolutamente delicate in cui è necessario rimodulare i rapporti (politici e sociale) tra paesi, gli shinobi sono catapultati sin dall'infanzia in un mondo umbratile, losco, dove le pulsioni più crepuscolari dell'animo umano si intersecano senza soluzione di continuità con le ingiustizie perpetrate da gruppi (primo su tutti, l'Akatsuki) e da guerrieri solitari.

Pensiamo, infatti, al primissimo incontro del manga di Kishimoto, e a ciò che ha comportato per il percorso di crescita del protagonista. Se per noi lo scontro con Zabuza e Haku rivela il cuore ideologico di Naruto, il motivo (o meglio, uno dei motivi) è da ritrovare nella valenza simbolica di cui si carica questa battaglia, soprattutto agli occhi dei giovani ninja del team 7. La battaglia con lo spadaccino e la sua fedele servitrice ha assunto il valore di iniziazione metaforica per gli allievi di Kakashi, per come li ha costretti da un lato a prendere contatto con le nefandezze del mondo in cui sono calati, e dall'altro a bruciare le tappe dei propri processi di crescita, pur di neutralizzare una minaccia che appariva, almeno in apparenza, insormontabile per un gruppo così giovane e “virginale” di ninja.

Inoltre, per comprendere tutte le fratture che attraversano il mondo creato da Masashi Kishimoto, basterebbe osservare i crimini più spregevoli di cui Orochimaru si è macchiato in Naruto. L'ex ninja della Foglia, tra la segregazione sistematica di giovani shinobi – e la loro successiva deturpazione corporea – l'organizzazione di coup d'état dalle conseguenze universalmente nefaste e l'assassinio di Capi di Stato, si è caricato di una eredità culturale endemicamente macabra, di cui il mondo in cui è immerso rappresenta il riflesso iconografico. Come se gli shinobi che transitano in questi spazi devianti, fossero soggetti a cadere nelle tentazioni più infernali dell'animo umano, schiacciati dal peso di una realtà che non conosce il senso di giustizia.

È chiaro, poi, che anche il mondo di One Piece ha rivelato nel tempo tutti i fenomeni autarchici su cui i Gorosei e Im hanno fondato lo status quo corrente. Del resto, se pensiamo ai grandi segreti del mondo di One Piece celati dal Governo Mondiale, appare evidente come l'universo dei pirati sia stato concepito dal mangaka secondo formule e leggi apertamente disumane. Ma il motivo per cui il mondo di Naruto risulta, almeno ad un primo sguardo, relativamente più oscuro di quello del suo omologo, lo ritroviamo proprio nelle particolari strategie messe in atto da Oda per raccontare le fratture del sistema.

Se, ritornando all'esempio di prima, Kishimoto non getta mai un velo di riserbo sulle azioni di una figura come Orochimaru, portandole costantemente in superficie, Oda al contrario adotta delle logiche narrative perlopiù differenti: come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i personaggi di One Piece che si sono macchiati del maggior numero di omicidi, qui l'autore tende a mostrare in campo le conseguenze dei fenomeni più crepuscolari e duri del suo universo creativo, lasciando al fuori campo (quindi off-page) le esecuzioni di quelle stesse azioni. A separare i due mondi, perciò, non è il diverso grado di nefandezze che li attraversa: ma è il modo in cui tali ingiustizie vengono portate alla luce nelle pagine dei rispettivi manga.