Nel mondo di ONE PIECE esistono anche i manga e i Pokémon! La dichiarazione di Oda

Quello di ONE PIECE è un mondo fantastico, che Eiichiro Oda ha saputo caratterizzare molto bene. Su questo pianeta prevalentemente acquatico ci sono moltissime isole, tutte con la propria cultura e le proprie tradizioni, e ciò viene evidenziato moltissimo dal mangaka.

La vastità di questo mondo ha permesso a Eiichiro Oda di inserire vari elementi. Come ben noto, Wano è ispirato al Giappone feudale con i suoi castelli a pagoda, le storie di samurai, ronin e ninja, i suoi vicoli da città orientale e tante abitudini di quel tempo. Ovviamente, non esistono i manga in senso stretto in ONE PIECE, tuttavia Eiichiro Oda ha inserito una nota molto esplicativa nell'ultimo tankobon pubblicato in Giappone.

Nella SBS del volume 105 di ONE PIECE, Eiichiro Oda risponde alla domanda di un fan che ha fatto una domanda sulle "emonogatari", ovvero delle storie illustrate che appaiono durante la saga di Wano. Oda risponde affermando che le storie illustrate viste sono come dei manga ma senza il concetto di balloon e nuvolette di testo, ma con immagini affiancate da alcune frasi e dialoghi. Si tratta quindi della versione dei manga di ONE PIECE e ovviamente è Wano ad averli realizzati.

In aggiunta, Eiichiro Oda afferma che esistono delle storie come "Sora, il Guerriero del Mare", "Il Cane di Fuoco", "Pokeemon", "Monkey Ball" e "Marco-san". In tanti casi salta subito all'occhio la somiglianza con i titoli reali, come Pokémon, Dragon Ball e Sazae-san, con Oda che ha anche realizzato delle piccole anteprime, presenti nell'immagine in basso. Vi aspettavate questa presenza in ONE PIECE?

Sempre nelle SBS di questo volume, Oda spiega le origini di Zoro e l'abilità di Chopper di curare gli SMILE.