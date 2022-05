Il mondo di ONE PIECE in realtà è una Super Terra? I calcoli di un fan

Rufy e compagni viaggiano sulla Rotta Maggiore da tanto tempo. Il loro desiderio è di raggiungerne la fine, rappresentata dall'isola di Laugh Tale dov'è sepolto il One Piece, il tesoro trovato da Gol D. Roger. Lo stanno facendo da tanti anni e gli ostacoli sul loro percorso sono diversi, specie pirati e marines.

Il problema è però anche la distanza e l'immensità di questo tragitto da compiere: la Rotta Maggiore si trova infatti all'equatore del mondo di ONE PIECE ed è quindi molto esteso. Senza contare, poi, che questo pianeta dove si trovano Rufy e soci sembra molto più grande della nostra Terra. Ma lo è davvero? Il mondo di ONE PIECE è più grande della Terra?

In passato diversi fan hanno provato a calcolare queste dimensioni. Inizialmente, ci aveva provato l'utente Nitra_m sfruttando le dimensioni di Alabasta. Stavolta ci pensa Attacktit4n che, nonostante il nickname che ha su Reddit, è un grande fan anche di ONE PIECE. Lui come strumento di calcolo ha usato Zunisha, l'elefante gigante che porta sulle sue spalle Zou. Si sa che Zunisha è alto ben 20 chilometri e cammina sul fondo dell'oceano, mentre la groppa raggiunge le nubi.

Da lì in poi, l'utente fa partire una serie di conti che potete osservare in basso, giungendo all'esito che il pianeta di ONE PIECE è grande almeno tre volte la Terra. Nell'ultima immagine si vede anche un paragone tra i due pianeti, rendendo ancora più particolare le lunghezze dei viaggi di Rufy e soci tra un'isola e un'altra.

Sapevate inoltre che il mondo di ONE PIECE sembra avere tante lune?