Mondo Oscuro: si scende nel sottosuolo, alla scoperta del nuovo deck di Yu-Gi-Oh!

Lo Structure Deck Mondo Oscuro di Yu-Gi-Oh! è disponibile ormai da qualche giorno nelle edicole e nei negozi specializzati, per la gioia dei fan. Il mazzo riporta in vita l'archetipo Mondo Oscuro, fornendogli nuove, inedite carte e una serie di necessari reprint. Vediamo insieme cosa contiene il pacchetto!

Un pacchetto incredibilmente solido

Mondo Oscuro è un deck precostruito e viene venduto al prezzo di 11,90 Euro presso i principali rivenditori. La cardlist del mazzo comprende 45 carte in totale, di cui 37 Comuni, 3 Super Rare e 5 Ultra Rare. Insieme al mazzo, poi, troverete anche la classica guida del duellante e un playmat doppio: un pacchetto più che buono per un giocatore alle prime armi, che desidera apprendere le basi del TCG nato dalla penna del compianto mangaka Kazuki Takahashi.

Il deck Mondo Oscuro è però allettante anche per i giocatori più navigati, perché comprende quasi tutte le carte necessarie alla costruzione di un buon mazzo anche a livello competitivo, insieme ad una serie di reprint di carte del passato che non hanno goduto di molte ristampe, almeno di recente. D'altro canto, l'archetipo Mondo Oscuro è rimasto invariato negli ultimi dieci anni (o poco più), mentre il grosso delle carte legate alla strategia del mazzo è già compresa nello Structure Deck.

Vi invitiamo per esempio a dare un'occhiata al Deck Dark World di Loukas Peterson, che può essere assemblato comprando tre copie del mazzo Mondo Oscuro, dandovi la possibilità di portarvi a casa, con una spesa di 30 Euro, un mazzo sufficientemente potente da farvi vincere le vostre prime partite, ammesso di sapere come usarlo. Se volete investire qualche soldo in più, invece, potete pensare di acquistare qualche carta singola come Scandalista del Mondo Sotterraneo (proveniente dal recente set Esplosione Alaoscura) o le "vecchie glorie" Virus Devasta Deck e Risucchia Abilità.

Il deck Mondo Oscuro

Lo stile di gioco dell'archetipo Mondo Oscuro è rimasto praticamente invariato negli anni, perciò potrebbe essere persino posticcio per i giocatori più stagionati. Se non avete mai avuto modo di toccare con mano le carte Mondo Oscuro, però, il loro funzionamento è strettamente collegato alle meccaniche di scarto: scartare una carta Mondo Oscuro permette di attivarne l'effetto, che a sua volta garantisce la possibilità di scartare o distruggere mostri avversari, oppure di effettuare evocazioni speciali direttamente dal cimitero, riempiendo il campo di gioco e al contempo eliminando le difese nemiche.

A rinfrescare il mazzo, che ha già ricevuto una prima release sotto forma dello Structure Deck Cancelli del Sottosuolo, risalente al 2011, sono essenzialmente tre carte. Le prime due sono le Ultra Rare Grapha, Sovrano Drago del Mondo Oscuro (un mostro fusione con 3200 ATK e 2300 DEF) e Reign-Beaux, Sovrare del Mondo Oscuro (mostro effetto con 3000 ATK e 1800 DEF), che rappresentano le due cover card del mazzo, con Reign-Beaux che in particolare svetta sul fronte della confezione dello Structure Deck.

La terza carta, che invece rischia di passare più in sordina, è Genta, Uomo del Cancello del Mondo Oscuro: si tratta di una delle Super Rare introdotte proprio con il nuovo deck, insieme a Parl, Eremita del Mondo Oscuro e alla trappola Punizione del Mondo Oscuro. Le nuove carte permettono al mazzo di entrare in una sorta di ciclo quasi infinito, che vi dà la possibilità di scartare mostri dalla vostra mano senza troppi problemi, perché potete stare certi di riprenderli in mano grazie all'effetto di Grapha. Lo stesso Grapha, poi, permette di negare effetti, magie e trappole avversarie, in modo da fornirvi un'ulteriore difesa contro le strategie del nemico.

Tanti pregi, un grande limite

Al di là del puro aspetto del gameplay, il deck Mondo Oscuro è anche bellissimo da vedere, grazie a dei design particolarmente ispirati per le sue carte: le nostre preferite tra quelle presenti nello Structure Deck sono i già citati Grapha e Reign-Beaux, che sembrano usciti dritti dritti dalla cover di un album di musica metal, ma anche reprint come Scarr, Scout del Mondo Oscuro, Sillva, Signore della Guerra del Mondo Oscuro, Brron, Folle Sovrano del Mondo Oscuro e l'immancabile Goldd, Signore-Wu del Mondo Oscuro, che qualcuno potrebbe ricordare per essere comparso sia nella Serie Oro del 2008 che nella Premium Oro del 2014.

Un pacchetto dunque decisamente allettante, se non fosse per un piccolo problema: al di là di qualche partita tra amici e di qualche torneo locale, Mondo Oscuro non ha spazio nel meta attuale di Yu-Gi-Oh!, come avviene per quasi tutti gli starter deck rilasciati da Konami. Al momento, infatti, il deck che va per la maggiore è quello di Ishizu Ishtar, che permette a chi lo utilizza di controllare anche il cimitero avversario, invalidando molte delle strategie legate proprio a Mondo Oscuro. Tuttavia, ciò non significa che il deck non possa rivelarsi una piccola perla in futuro, quando il Metagame si sarà spostato verso nuovi lidi.