La vita di Monkey D. Garp in questa video fan art di ONE PIECE: il marine a tutte le età

Ci sono tanti personaggi che hanno contribuito alla crescita di Monkey D. Rufy, il protagonista di ONE PIECE. Shanks, Dadan, Sabo, Ace, ma anche la famiglia. Non di certo il padre, però, l'assente Monkey D. Dragon che non si è mai fatto vedere ufficialmente da suo figlio, bensì il nonno, il leggendario marine Monkey D. Garp.

Monkey D. Garp è un famoso marine, noto come l'avversario più ostico di Gol D. Roger, il leggendario Re dei Pirati. Vice ammiraglio da lunghissimo tempo, Garp è un uomo di grande forza e coraggio ed è considerato uno dei più potenti marine della storia. È conosciuto per il suo potente pugno, in grado di abbattere qualsiasi avversario, grazie a un potenziamento eccezionale risultato dell'infusione di Haki dell'Armatura. Nonostante la sua posizione di Marine, Garp ha una visione unica della giustizia e spesso si ribella contro le decisioni degli ammiragli.

Uno degli aspetti più interessanti di Garp è il suo rapporto con la famiglia Monkey D. Rufy, il protagonista della serie, e il suo defunto figlio, Monkey D. Dragon, il capo dell'Armata Rivoluzionaria. Nonostante sia un Marine, Garp nutre un amore profondo per entrambi i suoi discendenti e spesso si trova in conflitto tra il suo dovere e il desiderio di proteggerli. Ma com'è stata la vita di Garp e come appariva prima?

Ogni tanto, viene rivelato un momento del passato di Garp, dove appare più giovane rispetto al momento attuale di ONE PIECE. Tuttavia Norridzuan non si ferma: l'illustratore realizza Garp anziano e Garp giovane, Garp bambino e adolescente in tante fan art dedicate all'ammiraglio, che potete osservare nel video. Secondo voi, ha catturato alla perfezione le possibili apparenze del personaggio? E quale sarà il destino di Garp in ONE PIECE?