Monkey Prince, DC Comics celebra il Capodanno Cinese con il suo Sun Wukong

Il Capodanno Cinese è alle porte. Per festeggiare l'inizio dell'anno della Tigre, DC Comics lancerà una serie a fumetti basata su un nuovo personaggio: Monkey Prince. La serie sarà scritta da Gene Luen Yang e illustrata da Bernard Chang, e il primo numero, in uscita proprio il giorno del Capodanno Lunare, godrà di numerose variant celebrative.

Monkey Prince è l'alter ego di Marcus Sun, figlio del leggendario Sun Wukong protagonista del classico della letteratura cinese "Viaggio in Occidente" che ha ispirato numerosissime opere derivate: è ad esempio la base su cui poggiano le origini di Dragon Ball.



Nonostante Viaggio in Occidente risalga al sedicesimo secolo, Monkey Prince è un personaggio DC Comics di creazione molto recente: ha debuttato infatti in DC Festival of Heroes: The Asian Superhero Celebration #1 nel Luglio del 2021, ma la serie di Monkey Prince sarà il primo vero fumetto che vedrà Marcus Sun come protagonista.



"Marcus Sun è costretto a trasferirsi spesso, dato che i suoi genitori adottivi sono scagnozzi freelance", recita la sinossi pubblicata da DC Comics. "Questo mese si trova ad essere lo studente nuovo della Gotham City High School, dove un uomo con le fattezze di un maiale chiede a Marcus di camminare sull'acqua per rivelare chi è realmente... Qualcuno che ha affrontato un Viaggio in Occidente, può trasformarsi in 72 creature differenti, può creare copie del suo corpo usando la sua pelliccia, ed è chiamato... Monkey Prince".



Mokney Prince #1 verrà pubblicato il 1 Febbraio 2022. L'uscita del primo numero sarà accompagnata da numerose variant (che pubblichiamo in calce), ad opera degli artisti Stanley “Artgerm” Lau, AnandRK, Dustin Nguyen, Zao Dao e Bernard Chang, autore anche della cover regolare. Curiosamente, Toei Animation ha annunciato un film chiamato The Monkey Prince anch'esso basato proprio su Viaggio in Occidente.