Monkey Prince, le origini del Sun Wukong di DC Comics nella nuova serie

Tutto è pronto per l'arrivo di Monkey Prince #1, primo numero della serie DC Comics ispirata al classico della letteratura cinese del sedicesimo secolo "Viaggio in Occidente". La preview del numero mostra le origini dell'eroe Monkey Prince, versione DC Comics di Sun Wukong, lo scimmiotto reale tanto celebrato dalla cultura pop.

"Postreste non conoscere ancora il nome Marcus Sun, ma è solo questione di tempo", recita la sinossi pubblicata da DC Comics. "Il giovane eroe ha combattuto con, contro e nei panni di Shazam (dovevate esserci) e ha affrontato addirittura le forze di Apokolips (o una banda di parademoni, almeno). Infatti, potrebbe essere un novizio, ma Marcus - a.k.a. il Monkey Prince - è niente meno che il più grande supereroe che abbia mai messo piede su Terra-Prime. Solo... Magari non chiamatelo "supereroe", perché lui odia i supereroi. Nonostante sia il migliore amico di uno di loro".



Guest star della preview di Monkey Prince #1 è il Cavaliere Oscuro in persona: vediamo infatti Batman irrompere con aria minacciosa in casa di Marcus, quando questi è ancora un bambino. L'anteprima prosegue poi mostrando i problemi di bullismo di Marcus a scuola. Eventualmente, Marcus verrà accolto sotto l'ala protettiva di un demone dalle fattezze suine chiamato Pigsy, nel suo percorso per diventare "un grande saggio, al pari dei cieli". Questa è una frase attribuita solitamente a Sun Wukong, personaggio che, oltre ad essere alla base di Monkey Prince, ha anche ispirato la creazione di Goku e le origini di Dragon Ball.



Monkey Prince #1 sarà scritto da Gene Luen Yang e illustrato da Bernard Chang, e verrà pubblicato il 1 Febbraio 2022, giorno in cui cade il Capodanno Cinese e ha inizio l'Anno della Tigre. Condividiamo la preview del numero in calce.