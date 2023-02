Monogatari: light novel e manga finiranno presto, ecco quando

Era il mese di settembre 2022 quando emergevano in rete le prime avvisaglie e rumor sull’inevitabile conclusione della serie di light novel Monogatari e dell’adattamento manga, Bakemonogatari, disegnato da Oh! Great. Finalmente l’autore originale, NisiOisiN ha confermato la data d’uscita della conclusione di questo viaggio durato più di 17 anni.

Pubblicata da Kodansha, la serie a temi soprannaturali, si è protratta per ben 28 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato il 19 agosto 2021, ricevendo anche diversi adattamenti anime e accogliendo sempre nuove generazioni di lettori e pubblico provenienti da tutto il mondo. Ora, però, l’autore ha confermato che la serie di light novel e il manga si concluderanno il 17 maggio 2023, come potete vedere nel post e nell’infografica riportati in fondo alla pagina.

Sebbene il manga Bakemonogatari sia stato tempestato di brevi, ma continue, pause a causa delle condizioni di salute di Oh! Great, l’adattamento si avvicina alla chiusura col 21esimo volume in uscita il 16 marzo 2023, e il 22esimo, e ultimo, previsto proprio per il 17 maggio. Nella stessa data verrà anche pubblicato, in Giappone, il 29esimo romanzo, Ikusamonogatari, che decreterà la conclusione definitiva dell’opera di NisiOisiN.

Cosa ne pensate di questa conferma? Vi aspettavate il finale di una serie così longeva nel 2023? Ditecelo nella sezione commenti. In conclusione, vi lasciamo ad uno spettacolare video animato realizzato da Studio Shaft.