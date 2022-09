La Monogatari Series sta per tornare? Nuovi annunci a brevissimo

Il genio di Nisio Isin ha dato vita a diversi progetti, alcuni dei quali che oggi godono di particolare successo in patria. Uno di essi è la cosiddetta Monogatari Series, che Studio Shaft ha trasposto in più stagioni per quanto riguarda la trama principale, e che potrebbe persino tornare a breve con un nuovo anime.

Il franchise ha ispirato persino l'adattamento manga di Bakemonogatari a cura di Oh! Great, licenziato tra l'altro in Italia da Edizioni Star Comics, che dovrebbe concludersi a breve stando alle parole dell'autore. Ad ogni modo, per chi non lo sapesse, la Monogatari Series è composta di più parti, motivo per cui non è da escludere che Kodansha inviti il sensei a proseguire la stesura del manga.

Nelle scorse ore, tuttavia, i canali ufficiali del progetto animato hanno rilasciato un'immagine con una data, fissata al 5 settembre, accompagnata da una descrizione che anticipa l'annuncio dei prossimi progetti legati alla serie. Non si hanno notizie sul contenuto di queste novità, ma in molti sperano e si augurano l'annuncio dell'adattamento televisivo della cosiddetta Off Season.

Non ci resta dunque che aspettare una manciata di giorni per tutte le conferme del caso, nel frattempo continuare a seguirci per restare aggiornati sul futuro della Monogatari Series.