Mononogatari: Annunciato l'anime dell'opera di Onigunsou

Mentre continua ad aumentare sempre di più il valore dell'industria degli anime nel mondo, vi segnaliamo una nuova trasposizione incentrata sul manga scritto e disegnato da Onigunsou e intitolato Mononogatari.

L'annuncio è stato dato dallo stesso autore del manga, condividendo un tweet sul suo account personale e che potete trovare in calce alla notizia, insieme ad una illustrazione per festeggiare la notizia, che siamo sicuri farà felici i numerosi appassionati dell'opera. Per chi non conoscesse il manga, è stato pubblicato per la prima volta nelle pagine della rivista Miracle Jump, di proprietà della Shueisha, per poi passare a partire dal 2016 su Ultra Jump. Per ora sono stati pubblicati in Giappone 12 volumi, che ci raccontano la storia degli tsukumogami, fantasmi che vivono in oggetti antichi. Hyoma Kunato è giovane ragazzo che odia questo tipo di spiriti, a causa di un evento traumatico del suo passato, ma sarà costretto a convivere con Botan Nagatsuki, ragazza che condivide la casa insieme ad altri tsukumogami.

Per ora non conosciamo ancora il nome dello studio che si occuperà della trasposizione animata di Mononogatari, in attesa di altre informazioni, vi segnaliamo un altro cartone che andrà in onda nei prossimi mesi: si tratta di Ya Boy Kongming, di cui è già stato condiviso il primo trailer.