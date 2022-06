Mononoke, nel 2023 debutterà il film dedicato alla serie anime

Era da molto tempo che non si sentiva parlare di Mononoke, serie prodotta da TOEI Animation nel lontano 2007. nata come spin-off di Ayakashi - Samurai Horror Tale, Mononoke in soli 12 episodi ha saputo diventare un cult degli anni 2000. Nel 2020 la serie con il suo stile unico è approdata su VVVVid, facendo registrare degli ottimi ascolti.

VVVVid è stato tra l'altro il primo distributore italiano di Mononoke, regalando così al Bel Paese un ottimo prodotto che aveva goduto di poca considerazione. L'anime è ambientato nel Giappone dell'epoca Edo (1603 - 1868) e vede protagonista il "Venditore di Medicine", uomo solitario che nasconde la sua vera identità di cacciatore di Mononoke, spiriti vendicativi del folklore giapponese.

In occasione del quindicesimo anniversario della serie, è stato annunciato il film di Mononoke durante una live stream con tanto di teaser trailer. La pellicola esordirà nel 2023 e sarà prodotta da Twin Engine, studio che ha fortemente voluto alla direzione del film Kenji Nakamura, già direttore della serie anime originale. Come possiamo vedere dal trailer di YouTube, le animazioni in stile Ukiyo-e sono molto suggestive, e donano al prodotto un'aria misteriosa.

Per ingannare l'attesa del film verranno pubblicate dodici key visual di Mononoke disegnate da diversi artisti. La prima, illustrata da Yaeko Ninagawa, la trovate in fondo a questa notizia, e nei prossimi mesi verranno mostrate tutte le altre. Siete curiosi di vedere il ritorno di uno degli anime d'autore più famosi degli anni 2000?

